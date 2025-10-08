Vecinos sorprenden a “Robacasas” y frustran robo dentro de edificio en Trujillo

En la ciudad de Trujillo, la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos que viven aterrados en medio de una ola de criminalidad e inseguridad en sus calles.

Recientemente, un intento de robo en un edificio de la urbanización Jardines del Golf volvió a generar alarma entre los residentes.

Las cámaras de vigilancia registraron cómo una pareja primero toca un timbre y luego trata de abrir la puerta principal usando lo que parece ser una tarjeta plástica.

LOS VECINOS EVITARON EL ROBO

El incidente se produjo en la calle las violetas, cuando los dos individuos intentaron ingresar de manera ilícita al edificio. Afortunadamente, uno de los vecinos que salía del condominio en ese momento se percató de lo que sucedía y logró impedir que los delincuentes entraran.

Cabe señalar que, una familia relató como estos delincuentes intentaron ingresar a su edificio hace unas semanas, y se trataría de la misma banda por lo que los vecinos piden más seguridad y aseguran que antes había un mayor patrullaje de serenazgo.