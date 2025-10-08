Sicario de 17 años asesina a una mujer mientras almorzaba en Puerto Maldonado

Un violento asesinato tiene conmocionado a toda la población en Puerto Maldonado. Una mujer de 36 años fue asesinada por un menor de edad en un restaurante en pleno centro de la ciudad.

En el lugar, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo el sicario entra al local, identifica a su víctima y, sin intercambiar palabra alguna, comienza a disparar.

Al darse cuenta de que era el objetivo, la víctima intentó huir y buscó refugio detrás del mostrador, pero todo fue en vano, el sicario se aproximó a la mujer y le disparó en la cabeza.

Tras cometer el crimen, el sicario salió huyendo raudamente del lugar junto a un cómplice a bordo de una motocicleta.

Llegó sin signos de vida al hospital

Rápidamente, algunos vecinos del lugar la trasladaron al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, pero los médicos solo pudieron confirmar su muerte. La mujer fue asesinada a balazos mientras almorzaba con una amiga en el local de comidas.

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional implementaron un plan cerco que permitió la captura del sicario, un joven de solo 17 años.

Cabe señalar que, el menor permanece detenido mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.