Cajamarca: Banda de delincuentes ataca negocio a balazos y difunden video extorsivo

Los ataques a negocios por parte de bandas de extorsionadores se incrementan en el interior del país. Esta vez en Cajamarca, delincuentes dispararon contra la fachada de un negocio. Horas más tarde, la presunta banda criminal envió un video del atentado.

Con este audio visual, se confirmaría que los delincuentes serían de la banda criminal ‘Los Hijos de Dios’, que volvieron a sembrar el terror en Cajamarca luego de grabarse disparando ese local.

En el video difundido en redes sociales, se observa a dos delincuentes a bordo de una moto y uno de ellos saca su pistola para disparar contra la fachada del negocio.

RONDAS CAMPESINAS SE PRONUNCIAN

Tras este ataque, el presidente de las rondas campesinas de Cajamarca, Fernando Chuquilín, afirmó que no temen a las amenazas de estos criminales.

“No les tenemos miedo. Me han mencionado a mí y al general. Si tenemos que decirle que el general tiene los números telefónicos. Señor general de una vez atrapemos a estos sinvergüenzas”, afirmó.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.