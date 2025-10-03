Ladronas fingen ser enfermeras e ingresan para robar una vivienda en Tacna

En la ciudad de Tacna, una banda de delincuentes, entre ellos dos mujeres, protagonizaron un violento asalto en una vivienda del distrito Alto de la Alianza. El asalto a la casa quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa cómo las mujeres, vestidas como enfermeras, tocan la puerta simulando ser parte de una campaña de vacunación.

La víctima, sin sospechar sus intenciones, les abre la puerta y en ese instante, otro delincuente, con gorro y mascarilla. aparece caminando por la calle y junto a las falsas enfermeras empuja la puerta e irrumpen violentamente.

Sus cómplices llegan a los segundos que entraron

Tras ingresar, segundos después, un vehículo con casquete de taxi se detiene frente de la vivienda y bajan tres hombres con mochilas y bolsas, y también ingresan al inmueble.

Cabe señalar que, los delincuentes lograron llevarse varios objetos de valor, entre teléfonos celulares, laptops, dinero en efectivo e incluso tarjetas de crédito.

Como parte de las investigaciones, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ya están en poder de la Policía Nacional, que se encuentra tras los pasos de esta banda criminal.