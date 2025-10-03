Tiene 5 metros de alto: Construyen impresionante estatua del Papa León XIV en Chiclayo

En la ciudad de Chiclayo, una imponente estatua de cinco metros dedicada al Papa León XIV, completamente hecha en fibra de vidrio, está a punto de ser terminada.

El autor de esta imponente obra es el reconocido artista plástico Juan Carlos Ñañake Torres, quien realizó el monumento que es parte de un proyecto que busca poner en valor la cultura local y recordar el paso del ahora Sumo Pontífice por la región.

El artista señaló que comenzó que el monumento empezó a ser construida hace tres meses. Actualmente, la escultura ha alcanzado un 90% de avance.

La escultura impresiona por su tamaño y por los finos detalles en la casulla, la vestimenta papal, donde se han plasmado relieves e imágenes sagradas inspiradas en modelos usados por antiguos sumos pontífices.

Será colocada en el óvalo principal de Chiclayo

La escultura será colocada en el óvalo principal de la entrada sur de la ciudad, donde se espera que se convierta en un símbolo de bienvenida para visitantes y ciudadanos.

Cabe señalar que, solo la cabeza y la mitra del monumento alcanzan un metro y medio, lo que convierte a esta escultura en una de las más grandes de la región. Con esta imagen icónica, se busca reforzar el vínculo entre Chiclayo y su historia reciente, marcada por el liderazgo eclesiástico de Pontífice.