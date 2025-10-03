Lo mataron cuando salía de su negocio: mecánico es asesinado a balazos tras cerrar su taller

Un joven mecánico identificado como Ángelo Manuel Purizca Chapoñán, de 29 años, fue asesinado por un sicario a la salida de su taller ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo.

El crimen ocurrió a las 6:47 p.m. del último miércoles, cuando Purizca cerraba su local y se disponía a subir a su motocicleta junto a un compañero. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto encapuchado se le acercó, sacó un arma y le disparó tres veces a quemarropa. Tras el ataque, el delincuente huyó corriendo, mientras la víctima cayó al suelo y su acompañante pidió auxilio.

“Él estaba en una moto justo saliendo hacia donde yo vivo porque íbamos a hacer un trabajo para mi hija. Ya había terminado de trabajar y estaba cerrando”, contó su compañero.

HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS PREVIAS

La pareja del fallecido señaló que cuatro meses atrás Ángelo había recibido amenazas por parte de un ciudadano extranjero, quien le exigía el pago de dinero para permitirle seguir trabajando. “Me comentó que una persona venezolana le dijo que para que trabaje tenía que pagarle diariamente”, relató.