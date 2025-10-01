Requisitoriado se fuga tras forcejear con cuatro policías en Bagua

Se enfrentó a los agentes de la Policía Nacional que lo intervinieron y escapó. En Bagua, un sujeto que estaba requisitoriado logró escapar pese a ser intervenido por cuatro policías, lo que generó desconcierto e indignación entre la población.

Una cámara captó como el individuo opuso resistencia durante el procedimiento policial y en medio del forcejeo logró escabullirse y escapar sin que los efectivos pudieran detenerlo.

Cabe señalar que, la Policía Nacional informó que se ha intensificado la búsqueda del prófugo y se investigarán las circunstancias que permitieron su fuga los cuatro efectivos implicados.

¿Qué implica ser Requisitoriado?

Una persona "requerida" o requisitoriado es alguien que tiene una orden judicial de detención o captura vigente, conocida como requisitoria, emitida por un juez en un proceso penal, generalmente porque la persona se ha declarado rebelde, ha evadido a la justicia o no ha comparecido ante un llamado judicial.

Esta requisitoria se comunica a las autoridades, incluyendo la policía, para que ubiquen y detengan a la persona.