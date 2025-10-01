Tumbes: Asaltan por segunda vez un colegio de nivel inicial en menos de 24 horas

Los delincuentes ya no respetan ni a los mas pequeños. En Tumbes, la institución educativa inicial 'Erick Silva Morán', fue blanco de dos robos consecutivos, ocurridos en menos de 24 horas.

El primero de los robos se registró el pasado domingo, cuando un sujeto hizo un forado en el cielo raso del colegio e ingresó a una de las aulas.

El ladrón se llevó un televisor de 50 pulgadas, utilizado para las terapias de los menores en el plantel educativo.

Otro robo en menos de 24 horas

La escena se repitió la madrugada del lunes, cuando al parecer el mismo sujeto ingresó al plantel tras romper paredes y ventanas de la oficina de dirección, para llevarse una computadora.

Pero el sujeto solo se llevó los productos del programa alimentario, insumos que estaban destinados a la nutrición de los escolares.

Sin embargo, sus planes se vieron frustrados, ya que los vecinos, dieron aviso a la Policía y tras una rápida intervención, el ladrón fue capturado en flagrancia cuando aún se encontraba dentro del local escolar.

Tras la captura, un docente pidió medidas urgentes, ya que además de los robos, los maestros han sido amenazados, lo que agrava aún más la inseguridad en la institución.

Por su parte, los padres de familia alzaron su voz de protesta y exigen a las autoridades mayor seguridad en el plantel escolar, por sus hijos ya que puedan verse directamente afectados por esta ola de delincuencia en Tumbes.