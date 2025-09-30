Capturan a miembro de 'Los Pulpos' tras megaoperativo: dos policías también son intervenidos

Tras un megaoperativo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron este martes a 28 personas que serían presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Letales del Norte, Nueva Generación', dedicados a la extorsión y sicariato.

De acuerdo a la Policía, entre los detenidos se encuentra un miembro activo de la organización criminal 'Los Pulpos'. Se trata de alías 'Chino verde', quien fue detenido en enero de este año, pero fue liberado.

Policías detenidos

Asimismo, también fueron detenidos dos agentes de la policía en actividad de quien hasta el momento se desconoce su identidad, pero genera preocupación por parte de una presunta filtración de información de estos malos efectivos.

Detenidos en penales El Milagros y Challapalca

Cabe resaltar, que este megaoperativo se viene realizando en la ciudad de Trujillo, así como en Lima y algunos de los detenidos fueron intervenidos en el penal El Milagro, así como en el centro penitenciario de máxima seguridad de Challapalca.