Ciudadano colombiano localizado en Perú gracias a TikTok descarta regresar a su país

Diego Londoño, un ciudadano colombiano de 41 años, fue ubicado en la ciudad de Chiclayo, después de más de dos años de desaparecido. El hecho ocurrió luego de que un video de TikTok grabado por una influencer en Ecuador se viralizara y permitiera a sus familiares reconocerlo y localizarlo.

Según indicaron sus familiares, el filósofo y músico sufre un deterioro de la memoria que lo llevó a alejarse de su entorno en Colombia hace más de dos años, motivo por el cual fue reportado como desaparecido.

Descarta regresar a Colombia y continuará con viajes

Al ser localizado, Londoño explicó que "Siempre me ha gustado viajar y siempre viajé, antes viajaba en Colombia". Tras el reencuentro virtual, la familia se comunicó con él, pero el ciudadano descartó regresar a su país.

"Les digo que se pueden devolver porque yo tengo un objetivo, mi objetivo es hasta la Patagonia", afirmó Londoño a Panamericana Televisión, agregando que permanecerá algunos días en Chiclayo antes de viajar a Lima.

Busca llegar a la Patagonia

Durante su viaje por Sudamérica, el músico ha financiado su travesía tocando y cantando en las calles de las ciudades que visita. El artista continuará con este método para solventar sus gastos mientras prosigue su camino hacia la Patagonia.