Joven termina herido de bala tras asalto en Piura: 'marcas' le robaron S/ 30 mil a su madre

Una madre con su hijo fueron asaltados luego de ingresar a una notaría para esconderse de delincuentes tras retirar S/30 mil de un banco. El hecho ocurrió el último fin de semana en pleno centro de Piura.

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que la mujer entró junto a su hijo a la notaría tras ser perseguidos por los 'marcas'. Uno de los delincuentes bajó de la motocicleta e ingresó para atacar a la mujer.

Pese a que la víctima intentó oponer resistencia, e l delincuente le disparó en la ingle a su hijo y finalmente terminó robándose el dinero. El joven herido de bala fue trasladado a un hospital cercano para recibir la atención médica y ya fue dado de alta.

Más asaltos en zona

Cabe resaltar, que el asalto ocurrió en pleno centro de Piura donde se encuentran diferentes negocios y entidades, pero hace falta presencia policial. Este no es el primer asalto que ocurre en esta zona.

Piden mayor seguridad

Intentamos conversar con el joven afectado y su familia, pero no logramos obtener respuestas. Los ciudadanos piden mayor presencia policial en la zona para no convertirse en víctimas de la delincuencia.