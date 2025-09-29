Un presunto delincuente muerto y dos detenidos tras enfrentamiento con policías: serían extorsionadores

Un presunto delincuente murió y otros dos fueron capturados tras un violento enfrentamiento con la Policía Nacional en Barranca, al norte de Lima. Los sujetos serían integrantes de la peligrosa banda La Nueva Generación, dedicada a extorsionar empresas de transporte en la zona.

El operativo se ejecutó cuando los agentes intervinieron a los sospechosos en el momento en que intentaban cobrar el dinero producto de una extorsión a una empresaria. Durante la intervención, uno de ellos, identificado como Miguel Vega Tamurio, trató de sacar su arma, lo que desató un tiroteo.

“Ante la reacción de uno de los intervenidos, que trató de sacar su armamento, nuestro personal policial tuvo que hacer uso del arma reglamentaria, resultando herido y posteriormente falleciendo este presunto delincuente”, informó el general Juan Manuel Mundaca, jefe de la Región Policial Lima Norte.

UN MUERTO Y DOS DETENIDOS

Vega fue trasladado de emergencia al hospital de Barranca, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Los otros dos sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición de la comisaría.

Durante el operativo, la policía incautó tres armas de fuego, municiones, tres celulares, una bolsa con marihuana y 300 soles en efectivo, presuntamente obtenidos por la banda.