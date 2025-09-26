Acusan a profesor de fomentar peleas entre escolares en colegio de Huancayo

Padres de familia denuncian que, en Huancayo, un salón de clases se convirtió en un ring de boxeo dentro de una institución educativa. Acusan a un profesor de promover peleas entre sus propios alumnos durante el horario escolar.

Ante el grave hecho, exigen su inmediata destitución del colegio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el distrito de El Mantaro.

El docente identificado como Pablo Rivera Vivas habría organizado enfrentamientos entre un grupo de escolares, usando incluso guantes de boxeo y dentro de un salón de clases.

UN ESCOLAR GRABÓ LAS PELEAS

Todo quedó registrado en un video grabado por uno de los estudiantes y las imágenes rápidamente se viralizaron entre los padres, quienes llegaron hasta el colegio para protestar y pedir sanciones ejemplares contra el profesor implicado.

Tras la denuncia, hasta la institución educativa llegó personal del Ministerio Público de Jauja, junto a una comisión de la UGEL, para recoger testimonios e iniciar las investigaciones correspondientes.

Cabe indicar que, los padres también denuncian que estas peleas organizadas por el docente habrían generado conflictos y divisiones entre los propios estudiantes.