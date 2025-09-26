Moquegua: accidente entre miniván y camiones en la carretera vía Interoceánica deja 14 fallecidos

A la altura del kilómetro 142 de la vía Interoceánica, que conecta Moquegua con la región Puno, se registró un trágico accidente de tránsito que cobró la vida de 14 personas en el sector de Chilligua.

El fatal accidente fue entre una miniván y dos vehículos de carga pesada, en la unidad menor viajaban integrantes de las agrupaciones musicales bolivianas "La Voz Inquebrantable Muñequita Flor" y "La Nueva Tendencia Musical de Bolivia".

Primeros reportes indican que los artistas se dirigían hacia la provincia de Candarave, en Tacna, para participar en la fiesta patronal en honor a la Virgen de las Mercedes.

CHOCARON CON UNA TRÁILER QUE ESTABA ESTACIONADO

La miniván habría impactado inicialmente contra un tráiler que transportaba una retroexcavadora y se encontraba estacionado en la vía. Segundos después, otro camión que trasladaba cal embistió la minivan, dejándola completamente atrapada entre ambos vehículos de carga.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, personal del SAMU y bomberos, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron al hospital regional de Puno.

Cabe señalar que, de las 14 víctimas mortales, cinco ya fueron identificadas, tres de nacionalidad boliviana y dos peruanos.

Los nueve cuerpos restantes aún no han podido ser reconocidos, por lo que la Fiscalía provincial ordenó su traslado a la Morgue de Ilo mientras continúan las investigaciones de ese accidente.