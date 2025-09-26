Rescatan a un adulto mayor que permaneció maniatado y cubierto por piedras en Puno

En Puno, un adulto mayor, fue encontraron maniatado y cubierto por piedras y sacos. Según primeras informaciones, el anciano identificado como Leonardo Condori Valero, de aproximadamente 90 años, fue víctima de un violento asalto en su vivienda ubicada en el Centro Poblado San Isidro.

Al parecer, los delincuentes lo mantuvieron amarrado de pies y manos, cubierto con sacos y piedras durante más de 10 horas hasta que fue rescatado por personal de serenazgo.

RESCATADO POR SERENOS

Los serenos acudieron a la vivienda de la víctima tras ser alertados por vecinos del lugar. Los agentes ediles encontraron al hombre amarrado con alambres de pies y manos dentro de una habitación.

Además, los atacantes colocaron sacos pesados y adobes de tierra sobre el adulto mayor para que no escape.

Tras su rescate, los serenos trasladaron al adulto mayor al establecimiento de salud de Putina donde recibió atención médica de urgencia.

Cabe señalar que, los agentes de la Policía de la Comisaría de Putina tomaron conocimiento del caso y ya inició las investigaciones para hallar a los responsables de este delito.