Ministro Malaver: Captura de 'El Monstruo' demoró pues falseó documentos y había que confirmar identidad

El ministro Carlos Malaver ratificó que la detención de Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los injertos del cono norte’ se hizo posible por un trabajo en conjuntos de la Policía paraguaya y peruana.

Detalló que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y la Policía Paraguaya desarrollaron acciones que permitieron conocer los movimientos del malhechor, quien alternaba cortas estadías en Paraguay, Brasil e incluso Bolivia.

DELITOS COMETIDOS

El titular del Interior reveló que la intervención ocurrió cuando la Policía paraguaya, alertada por un equipo de inteligencia del Perú, ingresó inmediatamente a la casa donde se escondía el prófugo, quien se mostró sorprendido.

Dijo también que ‘El Monstruo’ “falsificó documentos y asimismo ha cambiado su aspecto, como usted puede apreciar. Por eso es que hemos tenido que demorar prudentemente para poder confirmar su identidad”.