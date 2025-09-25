Iquitos: Vecinos capturan a presunto ladrón, lo castigan y hasta le echan pintura como castigo

En la ciudad de Iquitos, un grupo de vecinos castigaron a presunto ladrón, acusado de intentar asaltar a una joven que se dirigía a su centro de estudios.

Tras ser alertados por la víctima, los pobladores acudieron en su ayuda y redujeron al sujeto, quien no solo recibió golpes, sino que también fue rociado con pintura a manera de escarmiento.

¿Justicia popular o arresto ciudadano?

Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedió a intervenir al acusado para evitar que la situación pase a mayores.

Este es otro caso de arresto ciudadano, que es la facultad legal de cualquier persona para detener a otra que ha sido sorprendida cometiendo un delito en estado de flagrancia, con la obligación inmediata de ponerla a disposición de la policía o autoridad competente.

Es un acto de colaboración con la justicia que debe realizarse con la mínima fuerza necesaria para repeler la violencia y debe ser inmediato a la intervención de la policía, no implicando encerrar o agredir al detenido, pero en estos tiempos muchos ciudadanos están cansados de la delincuencia por lo que buscan hacer justicia con sus propias manos, lo que también constituirá en un delito.