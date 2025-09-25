Censista denuncia intento de abuso sexual mientras realizaba su trabajo en Chiclayo

La inseguridad pone en riesgo el trabajo de los censistas del INEI una vez más. Esta vez en Chiclayo, una joven de 29 años que participaba en el Censo Nacional 2025 denunció haber sido agredida por un desconocido mientras recolectaba datos en el pueblo joven Villa El Progreso.

La joven logró escapar tras forcejear con su agresor, quien hasta ahora no ha sido identificado.

FUE AUXILIADA POR VECINOS

De acuerdo a parte policial, la joven censista fue encontrada por vecinos de esta zona entre unos cañaverales, adonde habría sido arrastrada por el sujeto que intentó abusar de ella.

Fue auxiliada por vecinos quienes dieron aviso inmediato a la Policía Nacional, para trasladarla a un lugar seguro. Minutos después se registró la denuncia en la comisaría de Campodónico, desde donde se están llevando las investigaciones del caso.

Como se recuerda hace apenas un mes, una censista embarazada fue víctima de un violento asalto en el distrito de José Leonardo Ortiz, también en esta ciudad.

Cabe señal que, a través de un comunicado, la oficina regional del INEI en Lambayeque condenó enérgicamente lo ocurrido. Sin embargo, evitó calificar el hecho como un intento de abuso sexual, tal como figura en la denuncia policial, y lo mencionó únicamente como un acto de intimidación contra la censista.