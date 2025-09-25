Colegios de Alto Rendimiento (COAR) serán construidos en Cusco, Pasco y Huancavelica

Una buena noticia para la educación en el país. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) realizó el cierre financiero del proyecto COAR Centro, que garantiza la construcción, implementación, mantenimiento y operación de tres colegios de alto rendimiento ubicados en las regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco.

Con una inversión de 320 millones de soles, los COAR transformarán la vida de 900 estudiantes con educación gratuita e infraestructura y servicios de primer nivel.

¿Qué es el COAR?

El Modelo de Servicio Educativo de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), brinda a los estudiantes con habilidades sobresalientes un servicio educativo pertinente, con calidad y equidad, orientado a potenciar esas habilidades y desarrollar su compromiso con el desarrollo local, regional y nacional.

La formación en el COAR promueve que las/los estudiantes ejerzan una ciudadanía activa, democrática e intercultural; y diseñen su proyecto de vida, enfatizando su compromiso con el desarrollo de sus comunidades, regiones y país.

Cabe señalar que, el Estado asume el costo del modelo del servicio educativo de los COAR, mientras dure la etapa formativa (3.er, 4.° y 5.° de secundaria).