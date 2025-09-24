Motorizado mata a una adulta mayor y se da a la fuga en calle de Satipo

En Satipo, una mujer de 74 años perdió la vida luego de ser atropellada por un motociclista que escapó del lugar tras causar el accidente.

Cámaras de seguridad captaron cuando la víctima, identificada como Gabina Soto de la Cruz, cruzaba la pista y de pronto aparece una motocicleta a toda velocidad y la embiste.

LA ADULTA MAYOR FALLECIÓ POR LAS GRAVES HERIDAS

Debido al fuerte impacto, la madre de familia cayó a la berma central, donde transportistas y vecinos procedieron a auxiliarla y llamaron a los bomberos.

La adulta mayor fue trasladada con vida al hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, pero lamentablemente horas más tarde falleció debido a la gravedad de las lesiones

Cabe señalar que, la Policía ya tiene las cámaras y está buscando al conductor responsable del accidente

OTRO ACCIDENTE EN AREQUIPA

Una situación parecida sucedió en Arequipa, donde una mujer cruzaba esta calle y de pronto aparece un auto a toda velocidad, que la embiste, haciéndola volar por los aires.

Tras el choque, el vehículo se da a la fuga; mientras que la mujer fue llevada al hospital, pero horas después falleció.