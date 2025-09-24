Gresca en discoteca deja 10 personas heridas en La libertad

En la región La Libertad, se registró una violenta gresca al interior de la discoteca Alfonso Ugarte, en la provincia de Ascope. Cerca de 10 personas resultaron con heridas en el enfrentamiento.

En los videos grabados por los asistentes al centro nocturno se observa como un grupo de sujetos, quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, empezaron a pelearse.

En un primer momento se agarraron a golpes, pero luego empeoró la situación, ya que empezaron a lanzar botellas de vidrio, provocando algunos cortes en los involucrados.

Si bien la situación logró controlarse, los vecinos de la zona pidieron la presencia de las autoridades en la discoteca, ya que no es la primera vez que se suscitan este tipo de incidentes en dicho local de diversión.

BARRISTAS SIEMBRAN EL TERROR EN CALLES DE IQUITOS

Otra violenta gresca se registró en Iquitos, donde momentos de pánico y zozobra vivieron vecinos del sector de Túpac Amaru, luego de que presuntos barristas protagonizaran una violenta pelea en plena vía pública.

Según testigos, los vándalos utilizaron palos y otros objetos contundentes, alterando gravemente el orden y generando temor en la población.

Cabe señalar que, hasta el lugar llegó la policía que logró capturar a un adolescente, quien pretendía ingresar a una vivienda para refugiarse.

