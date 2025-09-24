Magaly Solier fue internada de emergencia en Huanta: todo lo que se sabe del caso

La noche del último martes, la actriz Magaly Solier fue internada en el hospital de contingencia de Huanta (Ayacucho) tras ser hallada en estado delicado en su vivienda, ubicada en la zona de Palmayo. Fue su propia madre, doña Gregoria, quien alertó a los vecinos y al Serenazgo, logrando que la artista reciba atención inmediata.

PRESUNTA INTOXICACIÓN

De acuerdo con la información proporcionada por el personal médico, Solier llegó a emergencias con signos de crisis emocional y actualmente se encuentra estable. Sin embargo, las circunstancias de su ingreso aún no han sido aclaradas. “No sabemos qué pudo haber ingerido, pero fue atendida de inmediato”, señalaron las autoridades locales.

El jefe de Serenazgo de Huanta confirmó que se emplearon dos unidades para trasladarla desde su vivienda hasta el hospital. “Estaba acompañada de su madre cuando la encontramos. Fue un caso de desesperación, pero felizmente se logró estabilizarla”, detalló.

Solier, reconocida internacionalmente por su talento, reside actualmente en Huanta junto a su madre, aunque vecinos aseguran que pasa largas temporadas sola. Pese a que el centro de salud mental local mantiene visitas periódicas a su domicilio, la actriz suele mostrarse renuente a recibir atención constante.