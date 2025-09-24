Cámara capta a ladrón rompiendo seguros de motocicleta y se la lleva en calle de Trujilllo

Los robos a vehículos menores se incrementan en el interior del país de manera alarmante. Esta vez en Trujillo, cámaras de seguridad registraron cuando un ladrón se robó una motocicleta estacionada en la urbanización El Golf.

En las imágenes se observa cuando el sujeto de gorra negra se acerca a este vehículo lineal, observa a todos lados y, al percatarse que nadie lo ve, rompe el seguro de la moto.

Una vez que logra encenderla, monta la unidad y desaparece del lugar con rumbo desconocido.

SE INCREMENTA ROBO DE MOTOS LINEALES

Como se sabe, Las motocicletas son vehículos de transporte versátiles y veloces por lo que son una opción práctica para llegar a varios destinos en menor tiempo.

Sin embargo, en manos de la delincuencia, pueden convertirse en una herramienta para cometer delitos y escapar de las autoridades con mucha facilidad.

Lo más alarmante es que a diario ha aumentado el robo de este tipo de vehículos a nivel nacional, ya que también sus autopartes son muy solicitadas en el mercado negro.