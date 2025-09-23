La Libertad: explosión en taller clandestino de pirotécnicos deja un muerto y dos heridos

Un hecho trágico remeció la provincia de Otuzco (La Libertad). La explosión de una vivienda que funcionaba como taller clandestino de pirotécnicos dejó un saldo de un muerto y dos heridos.

El estruendo, mucho más fuerte que un dinamitazo, destruyó la casa ubicada en el barrio Santa Rosa y generó pánico entre los vecinos. La víctima fue identificada como Santos Loyola Ríos (44 años), propietario del inmueble. Otras dos personas permanecen hospitalizadas en estado crítico.

De acuerdo con testigos, dentro de la vivienda se almacenaban grandes cantidades de pólvora y material explosivo. Minutos antes del estallido ya se percibían señales de que algo estaba fuera de control.

Las autoridades locales precisaron que no se trató de un atentado ni de un hecho vinculado a la criminalidad organizada, sino de un incidente originado por la negligencia en el manejo de material pirotécnico.

Este siniestro ocurre a pocas semanas de la festividad de la Virgen de la Puerta, cuando en la zona suele incrementarse la producción artesanal de fuegos artificiales, además de estar próxima la campaña navideña.

Vecinos denunciaron que esta no es la primera vez que ocurre una tragedia similar en Otuzco y reclamaron mayor fiscalización de talleres clandestinos para evitar que nuevas desgracias enluten a más familias.