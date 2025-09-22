Camioneta que huía de la policía arrolla a familia y causa la muerte de un niño de 4 años en La Libertad

La madrugada del último sábado, Huamachuco fue escenario de una tragedia que ha conmocionado a la región. Una camioneta que escapaba de un patrullero embistió a una motocicleta en la que viajaba una familia. El violento impacto dejó como saldo la muerte de un niño de apenas 4 años y a sus padres gravemente heridos.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en que el vehículo, conducido a gran velocidad, arrolla sin freno la moto y hace que sus ocupantes salgan despedidos. El padre, identificado como Joselito Flores, logra ponerse de pie y pedir ayuda pese a sus lesiones, mientras que la madre, Giovana Polo Alvarado, quedó tendida en la pista con heridas de consideración. El menor, en tanto, murió en el acto.

CHOFER ES DETENIDO

Pese a la magnitud del accidente, el conductor de la camioneta continuó su fuga. Horas después fue identificado como Luis Eduardo Ruiz Ruiz, quien finalmente fue detenido y permanece bajo custodia policial.

La madre fue trasladada de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde su estado es delicado, mientras los familiares velan los restos del pequeño. En medio del dolor, exigen justicia y que los responsables asuman las consecuencias.