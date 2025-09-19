A más de un año de tragedia en Libertadores: podrían liberar a chofer que causó la muerte de 17 pasajeros

Un año y cuatro meses después de la tragedia en la vía Los Libertadores, en Ayacucho, la justicia dictó prisión suspendida contra Santos Custodio, chofer del bus de la empresa SBA, responsable del accidente que dejó 17 muertos y 18 heridos en mayo de 2024.

El Poder Judicial lo condenó a cinco años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, tras hallarlo culpable del delito de homicidio culposo. La Fiscalía había solicitado más de siete años de prisión efectiva, pero el conductor se acogió a la terminación anticipada. Además, se le inhabilitó para manejar por dos años y deberá pagar reparación civil a los agraviados.

FAMILIARES DE VÍCTIMAS PIDEN JUSTICIA

La decisión ha generado rechazo en los familiares de las víctimas. “Una persona que ha ocasionado la muerte de 17 personas no puede salir libre. Eso nos indigna enormemente”, señaló María Elena Martínez, madre de la médica Natalie Granados, sobreviviente del hecho.

Granados, quien retornaba de Lima a Ayacucho tras culminar el Serums, sobrevivió al caer el bus más de 30 metros, pero sufrió fractura cervical, politraumatismos y múltiples operaciones. A más de un año del accidente, continúa con secuelas que la obligan a usar collarín para evitar el riesgo de quedar cuadripléjica.

La familia denuncia, además, que la empresa de transportes no brindó apoyo a los deudos ni a los sobrevivientes. Pese a los intentos de este medio por obtener su versión, los representantes de SBA no concretaron una entrevista hasta el cierre de esta nota.