Huancayo: Cantante conocido como ‘Burrito’ despierta del coma después de 3 meses

En Huancayo, el cantante de música popular José Geremías Leiva, conocido en el mundo artístico como 'Burrito', finalmente logró despertar de un coma que lo tuvo postrado en una cama por casi tres meses.
Tras despertar, el músico contó que la agresión ocurrió luego de una presentación, cuando fue contactado, supuestamente, para cerrar un nuevo contrato y al salir del lugar, fue emboscado por un grupo de hombres que lo atacaron brutalmente con palos y piedras.
Ahora, a pesar del tiempo transcurrido, asegura que aún recuerda los rostros de sus agresores, aunque sigue sin entender los motivos detrás del violento ataque.
PIDE AYUDA A SUS SEGUIDORES
“Quisiera pedir justicia que este caso no quede impune porque ya ahorita me siento bien gracias a dios al doctor a los cirujanos que me han salvado la vida y él sea el señor buen día al doctor que me que me han salvado la vida no puedo mover mi brazo ni mi pierna”, señaló el artista tras recuperar la conciencia.
Por su parte, su hermana, Kimberly Geremías, lamenta que las autoridades aún no hayan capturado a los responsables del brutal ataque contra su hermano.
Cabe señalar que, aunque ha perdido parte de su memoria musical, 'Burrito' no pierde la esperanza y pide el apoyo de sus seguidores para mejorar y sacar adelante a sus tres hijos.