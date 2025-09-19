Delincuente detona explosivo en una vivienda y causa alarma en vecindario en Tumbes

En la ciudad de Tumbes, cámaras de seguridad captaron a un delincuente cuando detonó un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda, ubicada en el barrio de Bellavista.

El atentado se registró cerca de las 9 de la noche, cuando un motociclista llegó hasta el jirón Francisco Ibáñez y desciende de su vehículo para dirigirse a la puerta de la vivienda de su víctima. El hampón, una vez en el lugar encendió la mecha del explosivo, lo lanzó y emprendió la fuga.

El hecho fue captado por varios vecinos del lugar, y sus gritos de advertencia hicieron que la víctima se resguarde y no salga de su vivienda hasta que detonó el explosivo que sería dinamita.

SE TRATARÍA DE UN CASO DE EXTORSIÓN

La policía llegó a la zona de la detonación para acordonar el lugar e iniciar con las diligencias de este nuevo ataque, que continúa generando temor e inseguridad entre los tumbesinos.

Cabe señalar que, según agentes de la Divincri, horas antes del ataque, el dueño de la casa había recibido unos mensajes amenazantes, pero no lo denunció hasta después del incidente.