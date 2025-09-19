Presuntos extorsionadores prenden fuego a dos buses en Chepén

En La Libertad, una banda de presuntos extorsionadores prendió fuego a dos buses en la provincia de Chepén. El ataque se habría realizado, luego que sus propietarios se habrían negado a pagar cupos a una organización criminal.

El primer atentado ocurrió a la 1:50 de la madrugada, cuando el bus de transporte púbico estaba estacionado en el frontis de la vivienda de su víctima en el sector Talambo.

Solo horas más tarde, otro bus fue incendiado en el asentamiento humano Nuevo Paraíso.

Dos ataques en la misma noche

Ras conocer sobre estos dos taques a buses, el gerente de Seguridad Ciudadana de Chepén, Jimy Farro Medina, señaló que ambos vehículos se dedicaban a trasladar a trabajadores agroindustriales.

Por su parte, la policía informó que ambos atentados estarían relacionados con casos de extorsión contra las empresas de transporte.

Cabe señalar que, la creciente ola delictiva en Chepén ha originado que sus pobladores demanden una mayor intervención policial ya que no se sienten seguros en sus calles.