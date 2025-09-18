Mototaxista huye de sicarios y se salva de morir en La Libertad

En La Libertad, un mototaxista se salvó de morir a manos de un presunto sicario. El ataque fue captado por las cámaras de seguridad del distrito donde se observa como la víctima se salvó de una muerte segura.

Según el registro la víctima conducía su unidad, cuando una motocicleta con dos sujetos lo interceptó y uno de ellos le apuntó directamente con un arma de fuego..

SE SALVÓ DE UNA MUERTE SEGURA

Al percatarse de las intenciones del os sujetos, el mototaxista detuvo su vehículo, bajó y corrió para salvar su vida. Al ver frustrado su objetivo, los sicarios huyeren del lugar a toda velocidad en el vehículo donde llegaron.

Cabe señalar que, la pasajera que iba a bordo del mototaxi resultó ilesa. Ahora los agentes de la policía ya investigan el caso para dar con el paradero de los atacantes y no descartan que se trate de un caso por cobro de cupos.