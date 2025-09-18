Alcalde de Pataz: “César Acuña ha mostrado una actitud muy miserable con los pueblos”

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, lanzó fuertes críticas contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, a quien calificó de “indolente” y con una “actitud muy miserable” hacia los pueblos de la sierra liberteña. Tras 21 días de caminata desde Tayabamba hasta Trujillo, la autoridad aseguró que Acuña incumplió su rol de garante en el compromiso asumido por el Gobierno para el asfaltado de la carretera nacional PE-10.

Reclamo por incumplimiento del MTC

“Diciembre de 2024 llegó y no nos entregaron el expediente”, recordó el burgomaestre, quien afirmó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la propia presidenta Dina Boluarte se comprometieron a culminar los documentos técnicos en esa fecha. Según explicó, Acuña intercedió para evitar un paro en mayo pasado, asegurando que en julio estaría listo el expediente. “Ha pasado julio, no hay expediente, le ha mentido a los pueblos”, denunció.

El alcalde detalló que, de no recibir una respuesta concreta, retomarán la caminata hacia Lima. “Si mañana al mediodía no nos dicen que ya está el expediente y la fecha exacta de ejecución, nosotros reiniciamos la marcha y ahí sí nada nos va a detener”, advirtió. A su vez, planteó que la presidenta convoque a todos los ministerios involucrados para destrabar el proyecto en “una semana” y dejar de lado las excusas burocráticas.

Finalmente, Mariños agradeció la solidaridad de las comunidades que acompañaron su recorrido desde Tayabamba hasta Trujillo. “Les agradezco por la alimentación, por el hospedaje, por esa recepción multitudinaria en cada pueblo. Muchas gracias absolutamente a todos y a los medios de comunicación que han difundido esta noticia”, expresó.