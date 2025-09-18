Atentado en Tumbes: detonan explosivo en vivienda de empresario

Un nuevo hecho de violencia sacudió Tumbes. La noche del miércoles, delincuentes colocaron un explosivo en la vivienda de un empresario en el distrito de Aguas Verdes, causando graves daños materiales en la puerta y el piso de la casa.

LO QUE SE SABE DEL ATENTADO

El ataque ocurrió cerca de las 9:00 p. m., cuando un sujeto en moto lineal llegó al lugar, descendió y dejó la dinamita en la entrada. Vecinos que advirtieron el hecho alertaron a la familia para que no saliera, lo que evitó víctimas. La onda expansiva se sintió a pocos metros de un parque donde minutos antes jugaban niños.

Según la policía, el propietario habría recibido mensajes extorsivos acompañados de fotos de sus hijos ingresando al colegio. Aunque aún no se ha fijado un monto, las autoridades sospechan que los delincuentes volverán a contactarlo para exigir dinero.

Agentes de inteligencia y serenazgo resguardan la vivienda, mientras la policía analiza las cámaras de seguridad de la zona. Padres de familia del colegio cercano también han pedido reforzar la seguridad en los accesos.