Policía encubierto muere tras recibir disparo de un colega durante operativo en Piura

Un confuso operativo antidrogas en Piura terminó con la muerte del suboficial PNP Luis Córdoba, quien realizaba labores de inteligencia vestido de civil en el distrito de Castilla.

LO QUE SE SABE DEL CASO

Según las primeras versiones, durante la intervención a una vivienda usada para la venta de drogas en la calle Tanga, un agente de la División de Investigación Criminal disparó contra Córdoba al confundirlo con uno de los sospechosos que huía del lugar. El proyectil lo dejó gravemente herido.

El suboficial fue trasladado primero a una clínica privada y luego al Hospital Regional, donde permaneció varios días. Incluso llegó a conversar con su esposa y le aseguró que se recuperaría por su hijo de 4 años. Sin embargo, sufrió un paro cardiaco y falleció.

La Policía confirmó que el agente que disparó, de apellido Otero, egresó recién en 2024 de la escuela policial. Actualmente se encuentra detenido mientras continúan las investigaciones. Por su parte, la familia del agente fallecido exige una indagación exhaustiva y sanciones claras.

Fuentes policiales reconocieron que en este tipo de operativos las labores de inteligencia suelen estar a cargo de la Oficina Regional de Inteligencia, que coordina con la Policía de Investigación Criminal. La confusión habría ocurrido cuando un sujeto encapuchado salió corriendo de la vivienda y fue tomado por un sospechoso armado.