Funcionaria municipal se descompensa y cae por una escalera en Tumbes

En Tumbes, cámaras de seguridad captaron cuando una trabajadora de la Municipalidad Provincial sufrió graves lesiones al caer por una escalera del tercer piso al segundo piso.

El hecho fue registrado cerca de las 11 y 30 de la mañana cuando la funcionaria identificada como Aracely Preciado salía de una oficina con documentos en las manos.

Cuando se disponía a bajar por las escaleras, se descompensa, perdió el control de su cuerpo y cayó, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza.

Será trasladada a Lima para recibir atención médica

Tras percatarse del hecho, sus compañeros de trabajo salieron de sus oficinas y acudieron a ayudar a la madre de familia, que fue trasladada al hospital Regional de Tumbes.

Cabe señalar que, la madre de la trabajadora indicó que el estado de salud de su hija es delicado y sería trasladada a Lima para recibir atención especializada.