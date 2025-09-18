Niña resulta herida por una bala perdida en un enfrentamiento en Iquitos

En la ciudad de Iquitos, una niña de 6 años se encuentra en recuperación tras resultar herida de bala en la pierna. La menor resultó herida por una bala perdida que se disparó en un enfrentamiento entre presuntos ladrones.

De acuerdo al testimonio del progenitor de la menor, su hija salió a comprar junto a su madre cuando de pronto, una bala perdida la alcanzó.

Tras el impacto de bala, la menor fue trasladada de emergencia al hospital, donde los médicos lograron retirarle el proyectil.

Cayeron dos sospechosos

Tras la balacera, los vecinos del lugar dieron aviso a la policía y se montó un operativo, que terminó con la capturar de dos sujetos, quienes serían los responsables del enfrentamiento que terminó con la menor herida

Cabe señalar que, los familiares de la niña, amigos y vecinos se congregaron en el lugar de los hechos para exigir justicia y mayor seguridad en la zona, un lugar donde la criminalidad parece ganar terreno a diario.