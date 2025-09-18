Extorsionan a banda musical y tienen que tocar con protección policial en Junín

En Junín, la reconocida orquesta “Los Herederos de Sunicancha" son el nuevo blanco de los extorsionadores, ellos vienen recibiendo amenazas de muerte.

Fueron amenazados durante su participación en la fiesta patronal de la capilla Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Concepción, en Junín.

Según informó la policía, estos extorsionadores le exigen pagar una suma de dinero para brindarles protección en sus presentaciones.

Pidieron protección policial

Tras este hecho existe una denuncia por una presunta extorsión, de una banda delictiva la cual le exige dinero a cambio de “darles seguridad”.

Tras la denuncia de la banda, se activó la intervención de la División de Investigación Criminal y de la comisaría de Concepción y como medida de seguridad, agentes de investigación, policías uniformados y personal de seguridad privada acompañan a los músicos durante los eventos de la fiesta patronal para evitar cualquier ataque.

Cabe señalar que, la policía de Concepción continúa realizando el patrullaje preventivo en los lugares donde ellos se concentran para hacer sus actividades musicales

La investigación sigue en curso para rastrear al autor de los mensajes y la vigilancia se mantendrá mientras dure la festividad patronal.