Alcalde de Pataz encabeza marcha hacia Lima en rechazo a Dina Boluarte: “Ya estamos en Trujillo”

Como informamos previamente, el alcalde de Pataz, Aldo Mariños, llegó a la ciudad de Trujillo tras varios días de haber iniciado su “marcha de sacrificio” junto a una multitudinaria delegación.

Su marcha es en protesta por las promesas incumplidas del gobernador de La Libertad César Acuña, y de la propia mandataria Dina Boluarte.

Su objetivo es llegar a Lima, y calculan que serán más de 100 mil personas las que se sumarían a esta iniciativa donde rechazan la falta de transparencia del Gobierno.

YA ESTÁN EN TRUJILLO

En un enlace con Buenos Días Perú, Mariños señala que en unos 30 días llegarán a la capital, exigiendo el cumplimiento los compromisos que el Ejecutivo le hizo, como lo son el asfaltado de carreteras y un hospital en Pataz.

“Ya estamos en la ciudad de Trujillo en nuestra marcha de sacrificio”, indicó el alcalde de Pataz, “Nos han mentido dos veces (…) somos los primeros productores de oro a nivel nacional, y cómo es posible que no tengamos una carretera asfaltada”, enfatizó durante el enlace.

En otro momento destacó la urgente implementación de un hospital en Pataz, “Si un minero se accidenta, se atiende recién en Trujillo y tiene que esperar 14 horas de viaje para poder atenderse en un hospital, si es que hay buenas condiciones, sino son varios días de espera”, agregó.

También tuvo palabras muy duras contra el gobernador de La Libertad por su gestión: “Cesar Acuña, siendo el garante de Dina Bolaurte, es un traidor, es un miserable para nuestro pueblo”, enfatizó.

Cabe señalar que, su protesta denominada “La marcha de sacrificio” también exige el levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda, ya que afirman no ha tenido los resultados esperados frente a la ola de extorsión e inseguridad que continúa en Pataz.