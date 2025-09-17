En la madrugada ladrón ingresa a tienda de celulares y se lleva 20 mil soles en Chiclayo

En la ciudad de Chiclayo, las cámaras de seguridad captaron cuando un delincuente ingresó a una tienda de celulares, para robar cerca de 20 mil soles entre dinero en efectivo y teléfonos.

El asalto la local comercial se registró cerca de las 3 de la madrugada, el ladrón manipuló la puerta enrollable e ingresó. Una vez adentro, el sujeto se dirigió al mostrador y empieza a apoderarse de los celulares.

Segundos después, revisó los cajones y se apoderó del dinero efectivo, así como otros modernos equipos Una vez con todo el botín, el delincuente huyó del local con rumbo desconocido.

OTRO ROBO EN TRUJILLO

De igual forma, en Trujillo, pasó un hecho parecido, cuando otro ladrón forzó la puerta de metal de un minimarket y se llevó cerca de 3 mil soles en efectivo.

Las cámaras captaron cuando el ladrón abre la primera puerta enrejada y luego pasa por debajo de una puerta corrediza, donde finalmente logra abrir el último portón con ayuda de una pequeña linterna.

Una vez adentro, el sujeto se dirige al cajón donde se guarda el dinero, toma todo el efectivo y se da a la fuga.

Cabe señalar que, ambos casos son materia de investigación por parte de las autoridades, en medio de una ola de robos que está cada vez más en aumento al interior el país.