Cusco: turistas varados por bloqueos y suspensión de trenes a Machu Picchu

La situación en Machu Picchu complicada. Desde el último lunes 15 de septiembre, el servicio de trenes para trasladar a turistas a Ollantaytambo se encuentra suspendido para resguardar la seguridad de los visitantes.

Durante la noche del lunes, se tuvo que trasladar a los turistas de Machu Picchu a Ollantaytambo, pero hoy no ha podido ingresar o salir ningún tren porque se continúa afectando la línea férrea y muchos turistas se encuentran varados.

El contrato de la empresa Consettur, que ofrece el servicio de buses en la ruta Machu Picchu Pueblo-Ciudadela Inca, concluyó la concesión el 4 de setiembre, pero no permiten que la nueva empresa "San Antonio de Toronto" opere esta ruta.

Consettur no quiere dejar adjudicación de ruta

Los pobladores quieren que Consettur deje de operar, pero la empresa no quieren dejar la adjudicación de la ruta. Se espera que el Ministerio Público pueda actuar ya que el contrato ha vencido.

Responsabilizan a Ministerio de Transportes y Sernamp

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Urubamba ha responsabilizado de cierta manera al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Sernamp, porque han iniciado el proceso de licitación en 2024, pero habían vacíos y no hubo respuestas por lo que no se concreto nada.

Turistas no pueden visitar Machu Picchu

Debido a que no hay buses, se ha suspendido el servicio de trenes y los turistas no están visitando Machu Picchu. El burgomaestre ha exhortado al gobierno para que pueda interceder y solucionar el problema.