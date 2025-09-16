Sin piedad: sicario ejecuta a joven en plena avenida de Huacho y huye con su celular

La violencia vuelve a marcar a Huacho. La mañana del último lunes, un joven fue asesinado a balazos en la cuadra ocho de la avenida San Martín, en pleno centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Sebastián Nadín Tolentino Peña, de 25 años. A las 10 de la mañana, caminaba por la vía mientras manipulaba su celular. De pronto, un sicario lo alcanzó por detrás y le disparó tres veces a la cabeza a muy corta distancia.

IMPACTANTES IMÁGENES

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron la secuencia. Tras el ataque, el agresor recogió el celular de la víctima y huyó en una motocicleta junto a un cómplice. El cuerpo quedó tendido en la vereda frente a un negocio local, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes.

La Policía Nacional acordonó la zona y, junto al Ministerio Público, inició las diligencias correspondientes. El comandante Miguel Castro Castillo, jefe de la comisaría de Huacho, informó que se trabaja en la identificación de los responsables y en las pericias que permitan esclarecer el caso.

“Estamos en proceso de un trabajo de identificación y de realizar las diligencias de ley. El sicario se fugó y se investiga el medio que utilizó para escapar”, declaró el oficial.

La investigación continúa mientras la ciudad vuelve a quedar marcada por un nuevo hecho de sicariato a plena luz del día.