Iquitos: escolares son grabadas consumiendo alcohol dentro de colegio

Un grupo de escolares del nivel secundario del Colegio Nacional Maynas, en Iquitos, fue grabado consumiendo lo que sería una bebida alcohólica dentro de las instalaciones de la institución. En las imágenes, que circularon en redes sociales, se observa a alumnas de segundo de secundaria del turno tarde posando con una botella y bebiendo su contenido.

CENTRO EDUCATIVO SE PRONUNCIA

Tras la difusión del material, las autoridades del plantel convocaron a las estudiantes involucradas y citaron a sus padres. “Vamos a hacer que las alumnas autorreflexionen sobre estos actos. Además, solicitaremos el apoyo de la IPRESS con la psicóloga, quien evaluará la gravedad del caso y determinará las derivaciones correspondientes a un centro de salud mental”, señaló la dirección.

Hasta el colegio también se trasladaron representantes de la UGEL, quienes verificaron la situación y anunciaron que se aplicarán medidas preventivas y un seguimiento permanente para evitar la repetición de hechos similares.