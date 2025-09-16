Piura: sicarios disparan a presuntos cobradores del 'gota a gota' a plena luz del día

Dos ciudadanos colombianos que serían presuntos cobradores del 'gota a gota', fueron baleados cerca del centro educativo Luis Pacheco Wilson, en el asentamiento humano San Pedro de Talara, en Piura.

El ataque ocurrió a plena luz del día y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona que captaron cómo cuatro sujetos dispararon contra las víctimas para luego huir a bordo de dos motocicletas.

Las imágenes muestran que los disparos fueron dirigidos principalmente a las piernas de ambas víctimas para impedir que escaparan. Durante el ataque, uno de los agresores arrebató algo de las manos de una de los sujetos antes de que huyeran con rumbo desconocido.

Confirman presencia de bandas criminales

El general Manuel Farias, jefe de la Región Policial de Piura, confirmó que esta zona está tomada por la criminalidad y existe una banda delincuencial operando en Talara. "Así como hay muchas bandas que quieren tener la hegemonía como las hay en Sullana y en Piura", señaló.

Atención médica e investigaciones

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Piura donde vienen recibiendo atención médica. El caso está siendo investigado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, quienes continúan con las pesquisas para identificar y capturar a los responsables.