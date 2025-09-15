Empresario es secuestrado y asesinado en Tingo María: pedían S/ 3 millones por su liberación

Un brutal crimen ha conmocionado a la ciudad de Tingo María. El empresario César Augusto Ortiz Alponte, de 42 años y natural de Moquegua, fue secuestrado por una organización criminal que exigía S/ 3 millones a cambio de su liberación.

Ortiz había llegado a la zona con la intención de invertir en proyectos vinculados al cacao. Sin embargo, fue retenido y trasladado hasta el sector de Huipoca, en Aucayacu, donde finalmente fue asesinado de manera cruel: su cuerpo fue hallado descuartizado y cercenado.

LOS DETENIDOS

Agentes de la Depincri de Tingo María, tras un trabajo de inteligencia, lograron ubicar los restos del empresario y detener a cuatro presuntos responsables. Entre los arrestados se encuentran trabajadores del hotel donde Ortiz se hospedaba: Carlos Daniel Espinoza Domínguez y Talía Ramos Romaina, ambos recepcionistas del establecimiento. Según las primeras investigaciones, ellos habrían colaborado con la organización criminal.

Las autoridades señalan que los implicados tendrían vínculos con la red delictiva conocida como Los Pulpos de la Nueva Generación, grupo dedicado a secuestros y extorsiones en la zona.

En las próximas horas se espera la llegada de antropólogos forenses desde Huánuco para certificar la muerte, mientras la familia del empresario se traslada desde Moquegua para darle sepultura.