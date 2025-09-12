Mina en Pataz tomada por criminales desde hace 12 días: tres militares resultaron heridos en intento de recuperación

El crimen organizado sigue ganando terreno en la provincia minera de Pataz, en La Libertad. Desde hace más de una semana, un grupo de delincuentes armados mantiene tomada la mina Francés, impidiendo el ingreso de los concesionarios y paralizando toda actividad.

El corresponsal de Panamericana Televisión, Pedro Concepción, informó que este hecho está ligado al atentado con explosivos ocurrido en la urbanización Las Quintanas, donde reside el empresario Roy La Rosa Toro Sánchez, quien responsabilizó a la empresa Poderosa de estar detrás de este complot.

El pasado 3 de septiembre, durante un operativo para recuperar la mina, tres militares resultaron heridos. Sin embargo, una decisión fiscal detuvo posteriores intervenciones, lo que ha generado críticas por la aparente incapacidad del Estado para enfrentar a los grupos criminales, que cuentan con armamento militar.

MANTIENEN A LOS MINEROS COM REHENES

De momento no se reporta la retención de trabajadores como rehenes, pero la concesionaria Cateos Alex denunció públicamente que no puede operar ni recuperar el control de la zona. La situación mantiene en vilo a la población de Pataz, golpeada desde hace meses por la violencia y el accionar de estas organizaciones.