Atacaron su camioneta: Por segunda vez atentan contra familia dedicada a la minería en Ica

La ola de extorsión parece seguir imparable en todos los rincones del país. Esta vez en Ica, un nuevo atentado se registró en el distrito de Parcona, luego de que un delincuente arrojara un explosivo contra una camioneta estacionada en la vía pública.

El estallido provocó daños en al menos siete viviendas aledañas, cuyas lunas y puertas quedaron totalmente destruidas.

CÁMARA REGISTRÓ EL ATAQUE

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a un sujeto caminando por la pista hasta acercarse al vehículo y lanzar el artefacto explosivo, el cual detona unos minutos después.

Otra cámara de seguridad registró como el delincuente salió huyendo a bordo de una mototaxi tras lanzar el explosivo.

Las autoridades ya vienen investigando el caso y todo indicaría que se trata de un nuevo caso de extorsión, pues la familia que se dedica al a actividad minera, ya venía recibiendo amenazas.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.