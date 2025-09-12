Detienen a profesor que acosaba a su alumna con el pretexto de ayudarla con sus notas en Tumbes

Acosaba a sus alumnas con el pretexto de subirle las notas. Un profesor, que acosaba a su alumna con el pretexto de ayudarla con sus notas, fue capturado en Tumbes.

Según la denuncia, este profesor se comunicaba con sus alumnas a través de redes sociales, a quienes no solo les enviaba mensajes con contenido sexual, sino que además las citaba fuera del horario escolar.

La indignación no tardó en llegar y decenas de padres de familia acudieron al colegio exigiendo justicia y, en medio de la tensión, intentaron tomar la ley por sus propias manos.

PADRES LO DENUNCIARON

El caso salió a la luz luego de que los padres de una de las menores revisaran su celular y encontraran conversaciones comprometedoras.

De inmediato, presentaron la denuncia ante la Policía Nacional. Además de la intervención, personal del programa Aurora del Ministerio de la Mujer también se hizo presente en el colegio para realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo a la menor afectada.

Según denunció otro padre de familia, habría más víctimas de este profesor. Por su parte, mediante un comunicado, el colegio anunció la separación de Cristofer Yamunaque del plantel educativo, a fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes.