Chiclayo: Delincuentes prenden fuego a una camioneta y vecinos apagan las llamas

En la ciudad de Chiclayo, cámaras de seguridad captaron cuando un sujeto prendió fuego a una camioneta que estaba estacionada a pocas cuadras de la Plaza de Armas.

Una cámara del lugar captó cuando una mototaxi llegó hasta el lugar y se estacionó a lado del vehículo, Un sujeto descendió y empezó a rosear lo que sería gasolina, para luego prenderle fuego y darse a la fuga.

VECINOS APAGARON LAS LLAMAS

Al notar la presencia de las llamas, los vecinos procedieron a apagarlo usando extintores y lanzando agua.

Cabe señalar que, agentes de la policía llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias y determinar si se trató de un acto aislado o como parte de una extorsión.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.