Conductor agrede a inspector municipal durante operativo de fiscalización en Áncash

En Áncash, un conductor agredió físicamente a un inspector municipal de transporte en Yungay, cuando este realizaba labores de fiscalización.

Las imágenes de seguridad del lugar revelan el trabajador municipal estaba discutiendo con el conductor, cuando de pronto este le lanza un golpe en el rostro que lo aturde.

FUERON SEPARADOS POR OTROS TRANSPORTISTAS

El inspector intentó esquivar los golpes de su agresor, pero el conductor continuaba propinándole varios golpes hasta que fueron separados por otros transportistas.

Cae señalar que, la municipalidad de Yungay indicó que ya interpuso la denuncia correspondiente para que las autoridades competentes sancionen al agresor.