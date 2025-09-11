Cámara registra como sujeto roba una motocicleta a plena luz del día en Ica

No le importó que sea de día para cometer uno más de sus robos. Cámaras de seguridad registraron como un delincuente robo una motocicleta en la calle Bolívar, en la ciudad de Ica.

Eran cerca de las 2 de la tarde, cuando el sujeto se acerca a la motocicleta estacionada en los exteriores de una conocida tienda de teléfonos celulares, y sin importarle que sea de día, golpea la cerradura para insertar la llave de encendido. Tras varios intentos logra su cometido y huye raudamente del lugar a bordo de la motocicleta.

Ladrón fue captado en video

Al percatarse, las trabajadoras del local salen corriendo e intentan llamar a la policía. Gracias a las cámaras de seguridad se pudo hacer el seguimiento de este delincuente y es así como se logró dar con su paradero.

Él ladrón fue identificado como José Carlos Ordaya Hernández, de tan solo 18 años y es conoció con el alias de ‘Demonio’.

Cabe señalar que, el delincuente fue puesto a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso.