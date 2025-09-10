Solicitan prisión preventiva para policía que atropelló y mató a un hombre en el Cusco

Como informamos previamente, el pasado domingo un suboficial de Tránsito de la Policía Nacional es acusado de haber atropellado y causado la muerte de un ciudadano a pocos metros de la Comisaría de Wanchaq en el Cusco,

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos con sus teléfonos celulares.

La víctima fue identificada como Carlos Clemente Ibarra, de 50 años, fue impactado por un vehículo conducido por el suboficial de tercera Rubén Rodrigo Lizarazo Chambi, quien se encontraba de franco.

Solicitan prisión preventiva

El agente permanece detenido y el caso está a cargo del Ministerio Público. Por su parte los familiares de la víctima mortal denunciaron que recién fueron notificados del deceso al día siguiente, pese a vivir a pocas cuadras del lugar del accidente, y además cuestionaron que la víctima no recibiera auxilio inmediato tras el impacto.

Cabe señalar que, las investigaciones para determinar las responsabilidades sobre este fatal accidente siguen en curso, mientras trascendió que se ha solicitado prisión preventiva para suboficial de Tránsito.